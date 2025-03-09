Овчинский: в 2024 году для застройщиков автоматизировали еще 2 услуги

В прошлом году в рамках жизненного цикла объектов капитального строительства были автоматизированы две ключевые услуги для застройщиков. С использованием уникального идентификационного номера (УИН) удалось упростить процесс постановки на кадастровый учет и получение ордеров ОАТИ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Уникальный идентификационный номер (УИН) позволяет быстро находить и использовать данные об объектах капитального строительства на всех этапах строительных процедур. Благодаря его внедрению в прошлом году стало проще оформлять разрешения на земляные работы, устанавливать временные ограждения, размещать временные объекты, а также регистрировать права собственности и ставить объекты на кадастровый учет.

По словам Овчинского, с 2024 года на портале «СтроимПросто» стал доступен новый функционал. Благодаря ему застройщики впервые смогли отслеживать статусы заявлений о кадастровом учете, а также электронную регистрации прав на возведённые объекты.

«Мы цифровизировали полный процесс постановки на кадастровый учет. Теперь уведомления о статусе и результатах рассмотрения заявлений направляются застройщикам напрямую в личный кабинет на mos.ru», — отметил Овчинский.

Он добавил, что на сегодняшний день этот функционал использовали свыше 3 тыс. застройщиков.

Автоматизация кадастрового учета и регистрации прав значительно сокращает время ожидания обратной связи от органов власти. Это также минимизирует влияние человеческого фактора, что положительно сказывается на сроках обработки заявлений и регистрации недвижимости.

Кроме того, в 2024 году была автоматизирована услуга по оформлению ордеров на земляные работы, установку временных ограждений и размещение временных объектов в Москве. Эти ордера необходимы для строительства, реконструкции объектов капитального строительства, требующих разрешения. В результате срок оформления ордера сократился с семи до одного рабочего дня, а переоформление уже выданного разрешения теперь занимает от 1 до 3 дней вместо прежних 13.

В рамках усовершенствованной услуги по подготовке ордеров был систематизирован справочник целей, упрощены требования к проектной документации, а застройщики получили возможность оперативно подавать заявления на изменение сроков проведения земляных работ, установки ограждений и временных объектов.

Департаменты градостроительной политики и информационных технологий Москвы продолжают упрощать градостроительные процедуры для застройщиков. В частности, внедряются цифровые паспорта, разрабатываются формы для получения услуг на портале mos.ru и другие инструменты. Автоматизация услуг не только повышает эффективность, но и улучшает взаимодействие с застройщиками и гражданами.

Развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление социально значимых услуг в цифровой форме, соответствуют целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».