Овчинский: утверждено архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра в «Южном порту»

Здание многофункционального бизнес-центра «Адмирал» общей площадью около 97 тыс. кв. м визуально будет представлять собой четыре объединенные секции, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр будет находиться на территории бывшей промзоны «Южный порт» на юго-востоке столицы.

«Комплекс высотой 200 м станет новой визуальной доминантой для „Южного порта“ за счет необычной архитектуры. Начиная с 32-го этажа его секции словно срезаются под углом, образуя ромбовидные завершения. Территория вокруг бизнес-центра будет озеленена и интегрирована в общегородскую ткань. Предусмотрены зоны для отдыха, велодорожки, просторные тротуары для прогулок, парковки с зарядками для электромобилей. Долгое время здесь преобладали промышленные предприятия, но сегодня район стремительно развивается — появляется новая жилая, социальная и коммерческая инфраструктура, растет деловая активность», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Так не малую роль в обновлении юго-востока столицы играет программа реновации. В Выхине-Жулебине для жителей старых пятиэтажек строятся два новых жилых комплекса, а в Рязанском районе готовится площадка для возведения новостройки. Вместе эти три здания обеспечат горожан более чем 800 квартирами, жилой площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. При строительстве используются качественные строительные материалы, большая часть которых производится в России. Это, наряду с применением передовых технологий, позволяет обеспечить высокую энергоэффективность зданий и сократить сроки ввода жилья в эксплуатацию. В результате тысячи людей в округе получат новые квартиры, а районы комплексно преобразятся и станут комфортной средой для жизни, работы и развития.

Архитектурные решения для делового комплекса разработаны бюро Ariada. Его высота составит 45 этажей, на уровнях с 32-го по 43-й будут панорамные террасы.

Бизнес-центр будет иметь хорошую транспортную доступность, поскольку поблизости находятся станция метро «Печатники» Большой кольцевой линии, одноименные станции второго Московского центрального диаметра и Люблинско-Дмитровской линии, а также Третье транспортное кольцо.