Овчинский: утверждена архитектура делового центра на Волоколамском шоссе

Согласовано архитектурно-градостроительное решение для бизнес-центра, который возведут по адресу: Волоколамское шоссе, владение 32. Высота здания составит 22 этажа, а его общая площадь достигнет 67,3 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Постройка гармонично впишется в окружающий ландшафт и обновит внешний облик района, где прежде находился технический объект — газозаправочная станция.

«С появлением офисов на месте территории, которая использовалась под промышленность, появится и общественная инфраструктура. Первый этаж бизнес-центра отведен под ретейл — там расположатся кафе, аптеки, супермаркет. Прилегающая территория станет современным многофункциональным пространством: будут организованы прогулочные маршруты, высажены растения, а также появится новая зона для отдыха и работы — уличный открытый амфитеатр длиной 20 м и высотой 5,5 м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Архитектурную концепцию разработало бюро PARSEC, черпавшее вдохновение в природном окружении. Объемно-пространственное решение основано на членении комплекса на две основные части с акцентной вертикальной нишей и дополнительным углублением на верхних ярусах. Выразительный облик здания, который хорошо просматривается с различных ракурсов, формируют скругленные углы, разная высота первых этажей, а также два внутренних подсвечиваемых пояса. Отделка фасадов выполнена в цветовой гамме, сочетающей оттенки неба и зелени, что подчеркивает визуальную связь постройки с природой.

Согласно проекту, будет оборудован подземный паркинг на 134 машино-места, а также наземная парковка на 16 автомобилей, где предусмотрены места для электрокаров и транспорта маломобильных граждан.

Благоустройство участка площадью 0,85 га включит в себя зоны отдыха, амфитеатр, расположенный на кровле паркинга, велопарковки, элементы геопластики и озеленение. Территория бизнес-центра станет открытой и объединится с городским пространством.

Проект «МИНТО» находится в работе девелопера FORMA на северо-западе столицы. Комплекс разместится в районе Щукино в шаговой доступности от станции метро «Щукинская» и платформы МЦД Стрешнево.

В районе активно реализуется реновация: в нее включено 42 старых дома, расположенных на этой территории. В общей сложности в Северо-Западном административном округе Москвы в действующую программу переселения входит 432 дома.