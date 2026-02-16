Овчинский: утвержден архитектурный облик бизнес-центра на Ходынском поле

В столице было согласовано архитектурно-градостроительное решение для нового бизнес-центра, который появится по адресу Ленинградский проспект, 37Б. Согласно проекту, комплекс будет состоять из двух башен этажностью 43 и 33 этажа, которые соединит между собой пятиэтажный стилобат, предназначенный для размещения общественных пространств, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Деловой центр составят две разновысотные башни, объединенные многоуровневым общественным стилобатом, что позволит сосредоточить деловую, сервисную и общественную активность в пределах одного городского узла. Криволинейный фасад стилобата сформирует выразительную линию, усилив связь интерьеров с городским пространством, и создаст комфортный масштаб для пешехода. Высотная часть комплекса насчитывает несколько десятков этажей, формируя заметный силуэт в панораме магистрали и усиливая деловой потенциал территории», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В основе архитектурного образа нового комплекса, получившего название «Поле», заложен прием контрастного сопоставления вертикальных объемов башен с пластичной горизонталью стилобата.

Нижние уровни здания, по задумке авторов, будут максимально открытыми и прозрачными. Так, на кровле стилобата, чья площадь составит порядка 7 тыс. кв. м и который станет связующим звеном между двумя высотками, разобьют парк. Это пространство объединит различные сценарии использования: здесь можно будет не только гулять, но и работать, проводить деловые встречи или отдыхать. Продуманное зонирование позволит разместить на одной территории зоны для променада, коворкинга, а также площадки для занятий йогой, настольным теннисом и другими видами спорта, не забыв и про места для ланчей.

Первые два этажа стилобатной части отдадут под объекты, формирующие повседневную активность и притяжение для местных жителей. Здесь откроется торговая галерея, чья площадь превысит 1,7 тыс. кв. м. Также в составе общественных функций заявлены супермаркет, два ресторана и три кафе с фудкортом. Помимо этого, в комплексе появится медицинский центр, которому отведено более 1,9 тыс. кв. м.

Важной составляющей проекта станет развитая подземная инфраструктура, включающая два уровня. Там разместятся необходимые инженерные службы и просторный паркинг.

Автором архитектурной концепции выступило бюро «АПЕКС», а реализацией проекта займется девелопер Dar.

В целом, отмечают эксперты, воплощенный в проекте подход к высотной деловой архитектуре отличается сдержанностью и рациональностью. Основной акцент сделан на грамотную интеграцию в городскую ткань, изящное композиционное решение и применение технологичных фасадных систем.