Овчинский: строительство бизнес-центра завершили в Таганском районе Москвы

Возведение бизнес-центра «STONE Курская» площадью более 17 тыс. кв. м завершили в Таганском районе Москвы. В нем создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Девелопером проекта выступила компания STONE. Офисное здание построено по адресу: Костомаровский переулок, дом 5. Бизнес-центр расположен в 10 минутах ходьбы от 3 станций метро — «Чкаловская» Люблино-Дмитровской линии и «Курская» Арбатско-Покровской линии с одноименной остановкой МЦК.

«Для комфортной работы около 1,5 тыс. сотрудников установили современные инженерные системы центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения, подогрева и проветривания», — сказал Овчинский.

Он подчеркнул, что Офисы свободной планировки расположены со 2-го по 10-й этаж. На первом этаже находится вестибюль, включающий лобби, зону для ресторана или кафе, а также несколько дополнительных пространств для свободного использования. От главного входа ведет прогулочная анфилада. На восьмом этаже есть выход на балкон.

Для сотрудников и посетителей бизнес-центра предусмотрена подземная двухуровневая парковка на 59 машино-мест. Фасады бизнес-центра выполнены из светлого натурального камня и панорамного остекления по всему периметру. Площадь остекления увеличивается на верхних этажах здания. Остекление обеспечивает максимальную светопроницаемость, что способствует поддержанию оптимального температурного режима. Благодаря этому снижается потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха, сокращая расходы на электроэнергию.

Вокруг офисного здания созданы комфортные условия для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Вход в деловой комплекс расположен с улицы Костомаровского переулка.

