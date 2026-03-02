Овчинский: стартовали работы по возведению дома по реновации в районе Богородское

В Богородском районе Восточного административного округа начались подготовительные работы для строительства дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительная площадка расположена по адресу: ул. Ивантеевская, з/у 1/3.

«Район занимает третье место на востоке столицы по общему количеству домов, вошедших в действующую программу реновации. Общая площадь жилого комплекса из трех разновысотных корпусов будет более 25 тыс. кв. м. В доме появится 253 квартиры жилой площадью свыше 16 тыс. кв. м. Также 5 квартир оборудуют для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже оборудуют помещения для социально значимых объектов инфраструктуры, где смогут открыться магазины, пункты выдачи заказов, кофейни и другие сервисы. В подъездах обустроят комнаты для консьержей и колясочные.

На придомовой территории ЖК проведут благоустройство и озеленение.

ЖК построят по стандартам реновации с использованием высококачественных материалов преимущественно российского производства, отвечающих требованиям энергоэффективности.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала реализации программы реновации в столице подготовили более 300 площадок для строительства домов по действующей программе.