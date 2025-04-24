Овчинский: спортивный центр в Крылатском будет достроен

В районе Крылатское на западе столицы инвестор завершит строительство спортивного объекта-долгостроя по адресу: улица Осенняя, дом 25, корпус 8, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Строительство здания тренировочно-оздоровительной фитнес-студии приостановили в начале 2000-х годов. Овчинский отметил, что объект незавершенного строительства взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«В рамках работы группы с профильными городскими структурами согласован вопрос дальнейшей реализации проекта. Общая площадь спортивного комплекса составляет 366,5 кв. м. В ноябре 2024 года застройщик приступил к строительству, завершить которое планируется уже в этом году», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Результатам проведенной с 2011 года работы Оперативной группы, действующей в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, решены вопросы по 694 объектам долгостроя, из которых введены в эксплуатацию 205 зданий, возобновлены работы на 276 объектах, на 213 площадках — конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.