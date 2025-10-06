Овчинский: со старта программы реновации в ТиНАО построили 9 домов

В рамках программы реновации в Троицком и Новомосковском округах было введено в эксплуатацию девять новых жилых зданий. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилые комплексы общей площадью около 560 тыс. кв. м возведены в четырех районах. Больше всего новостроек расположено в Троицке — пять домов. В Краснопахорском районе готовы два дома, а в Коммунарке и Щербинке — по одной новостройке. Всего в них предусмотрено около шести тысячи квартир, из которых 40 адаптированы для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что суммарная жилая площадь сданных объектов превышает 340 тыс. кв. м.

На придомовых территориях выполнено комплексное благоустройство: установлены современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, а также организованы зоны отдыха. Благодаря этому жители получили не только новое комфортное жилье, но и качественную инфраструктуру для повседневной жизни.

В жилых комплексах создана безбарьерная среда: входы и подъезды не имеют лестниц, а вестибюли отличаются простором и хорошим освещением. Для удобства жильцов также оборудованы колясочные для хранения инвентаря и помещения для консьержей.

Во всех квартирах выполнено остекление лоджий и чистовая отделка в соответствии со стандартами программы реновации. Помимо этого, на фасадах установлены стилизованные под общий дизайн домов корзины для кондиционеров.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про новый дом по реновации в районе Проспект Вернадского.

Подробнее о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».