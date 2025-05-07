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Овчинский: с начала 2025 года по реновации расселили девять домов в СВАО

С начала текущего года в Северо-Восточном административном округе столицы по программе реновации расселили девять домов, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Полностью расселенные дома демонтируют. На освобожденных площадках возводят новые жилые комплексы по реновации с сопутствующей инфраструктурой.

«На северо-востоке столицы с начала 2025 года по программе реновации расселили девять старых домов в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский. Около 1,5 тысячи жителей этих домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, отвечающих стандартам программы реновации. Всего в Северо-Восточном округе предстоит расселить 499 домов, в новые жилые комплексы переедут более 86 тысяч жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.