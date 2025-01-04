Овчинский: определен подрядчик для строительства жилья по реновации в рамках КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки, являясь оператором участка комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,43 га на юго-западе Москвы, определил подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Гарантом соблюдения стандартов программы выступает Московский фонд реновации. Также как городской оператор проекта комплексного развития территорий фонд обеспечивает выполнение в установленные сроки всех мероприятий по КРТ.

«Общая площадь квартир в доме по программе реновации в районе Зюзино составит 10,6 тыс. кв. м. Часть квартир в новостройке адаптируют для маломобильных граждан. Ожидается, что в дом смогут переехать более 350 жителей», — рассказал Овчинский.

Он уточнил, что на первом этаже могут открыть службы бытового сервиса, предприятия общепита, а также торговые точки. На время переселения в помещениях будет организован Центр информирования.

Участок располагается по адресу: Азовская улица, вл. 39. Рядом находятся станции метрополитена «Севастопольская» и «Чертановская».

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.

По программе КРТ в городе на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон создают многофункциональные городские кварталы, в которых проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях проработки. Работу ведут в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.