Овчинский: новый квартал с жильем и инфраструктурой появится в Бутырском районе

В СВАО собственники земельных участков и недвижимости проводят реорганизацию территории в соответствии с программой комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В рамках соглашения на участке площадью 13,96 га в течение 11 лет ООО „К-Инвест“ и АО „АПЕКС“, входящие в концерн „КРОСТ“, построят современный городской квартал. Здесь возведут 482 тыс. кв. м жилья, а также более 26 тыс. кв. м объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры в шаговой доступности. В частности, предусмотрено строительство образовательного комплекса для 650 учеников и 300 воспитанников», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский добавил, что инвестиции в проект превысят 143 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может достичь примерно 936 млн рублей. Благодаря реализации проекта в Бутырском районе появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Рядом с реорганизуемой территорией расположены станция метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии и платформа Останкино МЦД-3. Сейчас на этом участке находятся устаревшие офисно-складские помещения и автомойка.

По КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 302 проекта комплексного развития территорий совокупной площадью порядка 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации и проработки. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.