Овчинский: новая благоустроенная территория появится в Замоскворечье

Изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены для благоустройства территории в Центральном административном округе. Речь идет об участке по адресу: Большой Строченовский переулок, з/у 11, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«На месте заброшенного недостроенного объекта, не эксплуатировавшегося уже несколько лет, появится общедоступная благоустроенная территория площадью 900 квадратных метров. Современное пространство с зелеными зонами для отдыха расположится в окружении жилых домов и административных зданий, что сделает его максимально востребованным для повседневного использования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

От трех станций метро до участка можно дойти пешком: от «Серпуховской» — около 5–6 минут, а от «Павелецкой» и «Добрынинской» — примерно за 10 минут. Благодаря такому расположению жители разных частей района смогут легко добираться до новой зоны отдыха.

В программу реновации в Центральном административном округе сейчас включено 110 домов. Всего же из ветхих строений в современные новостройки планируют переселить более 16,5 тыс. человек.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, которые определяют порядок использования земельных наделов и возможности строительства на них. Эти правила устанавливают, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах, а также какие требования необходимо соблюдать при проектировании и возведении зданий.