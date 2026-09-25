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Овчинский: на Живописной улице начали строить жилой комплекс для реновации

На северо-западе столицы в районе Щукино по программе реновации начали строить жилой дом. Суммарная площадь квартир в нем превысит 8 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройки возводят по адресу: Живописная улица, з/у 34/1.

«Односекционный жилой дом будет рассчитан на 138 квартир с улучшенной планировкой. Суммарная площадь квартир превысит восемь тысяч квадратных метров. В них выполнят отделку в соответствии со стандартами программы реновации — готовый ремонт позволит переехать в новое жилье сразу. Жилые комплексы по реновации принципиально отличаются от зданий старого фонда — новыми технологиями строительства, благоустройством дворов, подъездами, планировками квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что сейчас на площадке ведут работы по устройству монолитных конструкций.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве качеству возводимого для программы реновации жилья уделяется особое внимание.

Дом строят по индивидуальному архитектурному проекту. Сочетание фибробетонных плиток с текстурой известняка, перфорированных стальных листов и матового керамогранита стало оригинальным фасадным решением. Цветовая гамма варьируется от жемчужно-белого и мягкого терракотового до каменно-серых тонов.

На придомовой территории оборудуют место для отдыха, спортивную зону и игровую площадку для детей разных возрастов.

Вблизи нового дома располагаются все необходимые социально-бытовые объекты — многочисленные центры услуг, магазины, медучреждения, детсады, остановки городского транспорта. В шаговой доступности находятся сосновая роща и набережная.

Придомовые территории озеленят и благоустроят по стандарту программы реновации. Пространства общего пользования будут реализованы в концепции безбарьерной среды.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в рамках реновации полностью расселили свыше 1,3 тыс. старых домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал о реализации реновации в Рязанском районе.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».