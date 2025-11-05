Овчинский: на востоке Москвы возвели три новостройки по реновации

В рамках программы реновации в сентябре 2025 года в Восточном административном округе было введено в эксплуатацию три новых жилых комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На востоке столицы возвели три новостройки, жилая площадь в которых составляет почти 65 тыс. кв. м. Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе. В новостройках 1125 квартир, 16 из них адаптировали для маломобильных граждан. В подъездах смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что первые этажи являются нежилыми — в перспективе там разместятся объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

Прилегающая территория также была комплексно благоустроена: проведены озеленительные работы с высадкой деревьев и разбивкой газонов, созданы рекреационные зоны, а для детей и занятий спортом оборудованы площадки с безопасным резиновым покрытием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах более 215 тыс. москвичей переедут или начнут процесс переезда по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».