Овчинский: на востоке Москвы появятся офисы ГБУ «Жилищник района Сокольники»

В московском районе Сокольники начата реорганизация территории в соответствии с программой комплексного развития. Соответствующее решение было утверждено правительством города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В рамках проекта КРТ на улице Сокольнический Вал реорганизуют территорию площадью 2,05 га. Там планируется построить производственно-коммунальную базу для размещения офисных и складских помещений ГБУ „Жилищник района Сокольники“. Общая площадь недвижимости превысит 5 тыс. кв. м. Объект разместят на участке между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьим транспортным кольцом (ТТК)», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что проект планируют реализовать в течение ближайших 6 лет. Территория, предназначенная для редевелопмента, находится по адресу: улица Сокольнический Вал, вл. 37/10.

Программа КРТ нацелена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих земель в современные и комфортные городские пространства, которые становятся частью общей городской структуры. На сегодня в Москве в работе находится 336 подобных проектов общей площадью свыше 4,2 тыс. га, находящихся на разных этапах подготовки и воплощения. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.