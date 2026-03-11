Овчинский: на ул Садовой в Щербинке появится жилой дом по реновации

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы внесены изменения для строительства многоквартирного дома по программе реновации в Новомосковском административном округе, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На земельном участке площадью 0,25 га по адресу: ул. Садовая, владение 6/10, планируется возвести жилой дом по реновации. Общая площадь квартир в новостройке составит 5 тыс. кв. м, и еще около 500 кв. м предназначены под нежилые помещения. Придомовую территорию благоустроят и создадут на ней спортивные и детские площадки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Щербинка — один из развивающихся районов столицы, где гармонично сочетаются спокойная атмосфера и вся необходимая инфраструктура. Будущие новоселы станут обладателями квартир с улучшенной планировкой в новом доме и получат обновленную, продуманную среду.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в САО договоры на равнозначные квартиры заключили все жители 100 старых домов.