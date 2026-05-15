Овчинский: Москва и «ДОМ.РФ» совместно займутся цифровизацией строительства

Департамент градостроительной политики Москвы и компания «ДОМ.РФ» заключили соглашение о партнерстве в сфере цифровизации стройотрасли. Основной упор будет сделан на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и развитии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил руководитель департамента Владислав Овчинский.

Благодаря соглашению отрасль выходит на новый уровень работы с данными и цифровыми сервисами. Департамент градостроительной политики выступает одним из ключевых центров развития цифровых инструментов для столичного стройкомплекса. Москва уже накопила серьезный опыт применения ИИ и технологий информационного моделирования (ТИМ) — от проектирования до строительного контроля. В партнерстве с «ДОМ.РФ» эти наработки получат дальнейшее развитие, а лучшие практики будут тиражированы.

По словам Овчинского, на сегодняшний день стройотрасль переходит от точечной цифровизации к созданию единой технологической среды.

«Совместная работа Москвы и „ДОМ.РФ“ позволит быстрее внедрять решения, которые помогают сокращать сроки подготовки документации, снижать количество ошибок и повышать прозрачность процессов. Для нас это возможность не только развивать собственные цифровые инструменты, но и формировать единые подходы для всей отрасли. Такой формат сотрудничества поможет ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в строительстве и сделать их более доступными для участников рынка», — отметил Овчинский.

В итоге отрасль получает возможность выйти на более точный и предсказуемый цикл строительства.

Благодаря цифровым инструментам можно быстрее находить несоответствия на этапе проектирования, уменьшать число доработок и снижать риски в процессе строительства. В итоге для девелоперов и города процессы становятся прозрачнее, а жители получают надежные и безопасные здания, которые сдаются в эксплуатацию заметно быстрее.

Так, столица использует новейшие инструменты для ускорения программы реновации. В 2025 году на улице Гарибальди буквально за полгода построили новостройку из крупных готовых модулей. Используемая технология позволяет значительно ускорить строительство и повысить качество жилья — срок службы дома достигает 100 лет.

