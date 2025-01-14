Овчинский: Единый контактный центр подготовил 57 дорожных карт для застройщиков

В прошлом году специалисты Единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства столицы подготовили 57 пошаговых инструкций по прохождению застройщиками процедур в строительстве, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Дорожная карта — подробное бесплатное руководство по прохождению всех необходимых административных процедур для реализации строительных проектов.

«Дорожная карта дает четкое понимание последовательности действий при прохождении процедур и помогает эффективно спланировать проект. Для начала работы нужны сведения об объекте недвижимости или кадастровом номере земельного участка, а также контактные данные заявителя и актуальный адрес электронной почты, на который будет направлен готовый документ. С момента запуска услуги в апреле 2022 года эксперты ЕКЦ разработали 128 дорожных карт для застройщиков», — отметил Овчинский.

В дорожной карте также прописаны сроки выполнения каждого этапа и перечень требуемых документов, обеспечивая застройщикам прозрачное и понятное руководство к действию.

Единый контактный центр создан для предоставления справочно-консультационных услуг застройщикам и гражданам по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства.

Для того, чтобы получить более подробную информацию или консультацию следует обращаться в ЕКЦ по телефону: +7 (499) 401-01-01 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Запросы принимаются также по электронной почте: help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Градостроительного комплекса Москвы и на портале «СтроимПросто».