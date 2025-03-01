Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в Электролитном проезде

В новостройку, расположенную по адресу: Электролитный проезд, д. 7А/1, переехали 270 семей из домов старого жилфонда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Территорию вокруг нового дома благоустроили: выполнили комплексное озеленение, установили 3 детские площадки, 2 спортзоны и обустроили место для отдыха жителей.

Как отметил Овчинский, в сентябре 2024 года в новостройке в Нагорном районе началось переселение примерно 280 семей из 4 старых домов

«На сегодня около 97% из них — 270 семей — уже отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам программы реновации. При этом 3 дома уже полностью расселены. Более 70% новоселов воспользовались помощью города при переезде», — сказал Овчинский.

Он уточнил, что в рамках сервиса «Помощь в переезде» им бесплатно предоставили грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старого жилья в новое.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги реализации программы в прошлом году.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».