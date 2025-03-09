Овчинский: более 90 домов демонтировано по программе реновации в ЮВАО

В рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы было снесено более 90 старых жилых домов. Жители этих домов уже переехали в новые квартиры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На освободившихся участках планируется строительство современного жилья с необходимой инфраструктурой в рамках программы реновации.

По словам министра, в ЮВАО уже полностью расселено 149 старых зданий, а жители еще 30 домов находятся в процессе переезда в новые ЖК.

«В настоящий момент 91 дом уже демонтировали. В том числе в районе Люблино снесли 25 зданий, в Кузьминках — 23, а в Рязанском районе — 14 расселенных домов», — сказал Овчинский.

Всего в ЮВАО планируется расселить 818 домов, что позволит обеспечить новым жильем около 164 тыс. жителей округа.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о реализации программы реновации в ВАО.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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