Овчинский: более 30 домов расселено по программе реновации в районе Люблино

Более 30 домов старого жилого фонда расселено на юго-востоке столицы в районе Люблино, их жители уже отпраздновали новоселье в квартирах, построенных по стандартам программы реновации, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего по программе реновации в районе Люблино предстоит расселить 152 дома. Так, почти 30 тыс. жителей столицы получат новые квартиры в современных жилых комплексах.

«С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавших в 34 домах, которые позже расселили. Из них 25 уже демонтированы. На месте сноса построен один жилой комплекс и возводится еще девять новостроек с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — отметил Овчинский.

Ознакомиться с информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.