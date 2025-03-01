Овчинский: административно-деловое пространство появится в Раменках у нового ЖК

В столичном районе Раменки на базе двухэтажного стилобата ЖК «Stories на Мосфильмовской» создается общественно-деловое пространство площадью 6 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Застройщиком проекта выступает компания October group. На данный момент ведутся активные работы по остеклению и монтажу фасадов стилобата.

По словам Овчинского, общая площадь делового пространства в ЖК составит 6 тыс. кв. м. Проект включает 49 офисов площадью от 23 до 130 кв. м, помещение для детского клуба площадью 265,9 кв. м и 19 помещений для ретейла.

«Застройщик продумал модульную систему трансформации офисного пространства. Арендатор сможет менять под себя конфигурацию офиса: от просторного конференц-зала до небольших кабинетов. В лестничном пролете первого этажа спроектирован внутренний сад — место отдыха для сотрудников и посетителей офисов. В совокупности в строящемся общественно-деловом пространстве будет создано около 300 рабочих мест», — сказал Овчинский.

Он добавил, что всего в новом общественно-деловом пространстве планируется создать около 300 рабочих мест.

Двухэтажный стилобат объединит жилые корпуса комплекса «Stories на Мосфильмовской». Офисы расположатся на втором этаже, а на первом этаже разместятся салон красоты, аптеки, рестораны, кафе и магазины. Во входной группе предусмотрены гибкие рабочие места с сервисными зонами. Для разделения потоков жителей и офисных сотрудников в жилых корпусах организованы отдельные входные группы.