Овчинский: 50 семей переехали в дом по реновации на улице Артюхиной

В жилом комплексе по программе реновации, расположенном на улице Артюхиной в районе Текстильщики, уже пятьдесят семей справили новоселье. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Переселение горожан в жилой комплекс на улице Артюхиной, дом 26А, началось в июне этого года. В новостройке 226 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже 50 семей. Город стремится сделать переселение москвичей более комфортным, поэтому для участников программы реновации доступен бесплатный сервис „Помощь в переезде“», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Овчинский уточнил, что подать заявку на автомобиль и грузчиков для транспортировки вещей из старой квартиры в новую можно на сайте mos.ru или обратившись в центр информирования по переселению.

Прилегающая к дому территория была комплексно благоустроена: проложены тротуары и пешеходные зоны, смонтировано уличное освещение и проведено озеленение, что создает комфортную и уютную среду для проживания.

Полезным инструментом для подготовки является общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. Из нее можно узнать обо всех этапах процесса и необходимых документах. Если задать индивидуальные параметры, пользователь увидит сценарий предстоящего переезда, адаптированный под его ситуацию. Тем же, кто уже в процессе переселения, поможет детальная персонализированная инструкция, которая автоматически формируется для каждого жителя. Это позволяет ускорить переезд и повысить его комфорт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».