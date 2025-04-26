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Овчинский: 35 старых домов демонтировали по реновации в СЗАО

В ходе выполнения программы реновации на северо-западе Москвы было снесено 35 домов, которые ранее освободили от жильцов. Теперь бывшие жители этих зданий получили новые комфортабельные квартиры с современной качественной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в Северо-Западном административном округе планируется расселить 432 ветхих дома в рамках программы обновления жилого фонда.

«На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках — 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

После завершения сноса старых построек на освободившихся участках построят современное жилье с необходимой инфраструктурой.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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