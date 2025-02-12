Овчинский: 33 ЖК построили на юге столицы по реновации

В 10 районах ЮАО было построено 33 новостройки по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего по реновации в столичном округе будет расселено 378 домов. Новые квартиры получат свыше 82 тыс. жителей города.

«Суммарно в 33 ЖК, возведенных по реновации в ЮАО, оборудовано более 6,8 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Больше всего новостроек появилось в районе Царицыно — 10 зданий, в которых подготовлено свыше двух тысяч квартир. В Нагатинском Затоне возвели пять новостроек более чем на 1 тыс. квартир. В Даниловском и Нагорном районах — по 4 ЖК, в которых суммарно свыше 1,6 тысячи квартир», — объяснил Овчинский.

Придомовую территорию около новостроек благоустраивают: там появляются деревья и кустарники, газоны и цветники, а также обустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по реновации.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.