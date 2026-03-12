Овчинский: 13 старых домов расселили по реновации в Новогирееве

С начала действия программы реновации в столичном районе Новогиреево завершилось переселение жителей из 13 старых многоквартирных домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В настоящее время освобожденные строения демонтируются. На их месте появятся новые жилые комплексы, возводимые в рамках программы реновации, а также необходимая инфраструктура.

«С начала старта переселения в районе Новогиреево в 2023 году расселили 13 старых домов. Более тысячи семей переехали в готовые квартиры с улучшенной отделкой, что позволило им не тратить время на дополнительный ремонт. Под заселение участникам программы передали пять новостроек, возведенных с учетом безбарьерной среды. Дворы жилых комплексов благоустроены: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для детей и занятий спортом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в общей сложности в рамках программы реновации в районе планируется расселить 72 здания, что позволит улучшить жилищные условия примерно для 16 тыс. жителей Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включены еще пять площадок.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что во всех округах города со старт реализации программы реновации в новые дома переселились порядка 85 тыс. семей.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».