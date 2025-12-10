Откладывают сделки: какой процент россиян не готов покупать жилье в начале 2026 г

Лишь 21% жителей страны ставят покупку недвижимости ключевой целью на 2026 год, а 56% не готовы выходить на рынок в начале года, предпочитая переждать январское затишье, сообщили РИАМО в ГК «Развитие».

Согласно исследованию ГК «Развитие», многие россияне планируют приобретение недвижимости в будущем году: 21% считает эту цель ключевой для 2026-го. Уже в первом квартале к поискам приступят 10%, а 13% покупателей успели завершить сделку и готовятся к новоселью после праздников. Однако более половины участников опроса (56%) пока не готовы к покупке жилья в начале следующего года.

В начале 2025-го в городах-миллионниках заключено 15,5 тыс. сделок — на 22% меньше, чем годом ранее, и почти на 45% ниже уровня декабря. Но к концу февраля разница сокращается. Так, по итогам двух месяцев 2025 года зарегистрировано 35,8 тыс. сделок против 37,1 тыс. в 2024-м.

По словам коммерческого директора ГК «Развитие» Виктории Анохиной, рынок закономерно замедляется в январе, но уже к февралю-марту набирает обороты за счет реализации отложенного спроса.

«Январь традиционно воспринимается как перерыв. Однако отложенный спрос быстро возвращается: уже к весне рынок выходит на рабочую динамику. Наиболее востребованными остаются проекты высокой готовности, которые дают покупателям ощущение предсказуемости», — сказала Анохина.

Покупатели подходят к сделкам более осторожно: 40% используют личные накопления или помощь семьи, а каждый четвертый вообще готов оплатить покупку полностью, без кредитов. Ипотека остается удобным инструментом лишь для 19% покупателей. В январе 2025 года ипотека занимала 44% сделок против 75% годом ранее, но уже в феврале этот показатель начал заметно расти.

Главный мотив покупки — забота о близких. Для 38% россиян жилье приобретается в первую очередь для детей или родственников, что подчеркивает социальную роль недвижимости. Еще 20% рассматривают покупку как способ улучшить собственные условия, а 10% видят в жилье надежный инвестиционный инструмент.

При этом в большинстве городов-миллионников в начале года основным спросом пользуются компактные квартиры площадью 35–45 кв. м, а также более просторные варианты на 55–60 кв. м.

