Отделку квартир завершают в одной из последних башен ЖК «Тетрис» в Красногорске

Жилой комплекс «Тетрис» возводят в городском округе Красногорск. Он состоит из 9 ярких разноцветных башен, семь из которых уже сданы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сейчас в 8 корпусе второй очереди строительства завершаются отделочные работы: строители выполняют предчистовую отделку (white box), монтируют светильники, розетки и сантехнику. В шестой и седьмой башнях продолжаются общестроительные работы. На уровне 16–24 этажей в шестом корпусе и 18–25 этажей в седьмом строители монтируют оконные блоки, а также устанавливают фасадные кронштейны, прокладывают вентиляционные шахты и возводят перегородки.

Завершить строительство и полностью ввести все башни ЖК «Тетрис» в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

В жилом комплексе предусмотрено все самое необходимое для комфортной жизни. В подъездах домов есть просторные помещения для колясок, уютные лобби, оборудованные розетками для зарядки гаджетов и удобной мебелью. Все входы на территорию и в подъезды располагаются на уровне земли, обеспечивая безбарьерную среду для родителей с колясками и маломобильных граждан.

Дворы будут полностью пешеходными: автомобили разместятся в подземном паркинге и на наземной стоянке. Внутри комплекса оборудуют площадки для игр и спорта, а для работы на свежем воздухе будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Помимо удобного транспортного сообщения с Москвой, в распоряжении жителей нового квартала есть вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура. Уже возведен и сдан в эксплуатацию образовательный комплекс с детским садом на 260 воспитанников и начальной школой для 160 учеников. В стилобате первых трех башен ЖК расположен собственный торговый центр «Тетрис Молл», в котором есть супермаркет, магазины одежды и косметики, салон красоты, продуктовые магазины.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.