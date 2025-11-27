Отдать всю зарплату: как долго семье в Москве нужно копить на ипотечный взнос

Сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет 13 270 300 рублей. Средний размер первоначального взноса по ипотеке, по данным ДОМ.РФ, — 30%. То есть среднестатистической семье следует накопить 4 млн рублей, чтобы оформить в ипотеку однокомнатную квартиру, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

«В какие сроки это возможно? Если опять-таки опираться на столичную статистику, то средняя заплата в Москве по данным Росстата составляет 145 тыс. рублей. Теоретически, если работают оба супруга и доходы одного из них полностью откладываются для накопления первоначального взноса, то семья войдет в 2%, сумевших накопить за 2–2,5 года на первоначальный взнос», — отметил Кандикудряков-Тигранн.

При этом эксперт подчеркнул, что эти данные оторваны от жизни как любые средние значения. Так, среднестатистическая семья может жить в арендованном жилье, это по московским ценам минус 70 тыс. рублей из бюджета. Один из супругов может временно потерять работу, иметь заработок существенно ниже среднестатистического — вариантов много. Кроме того, если в семье есть ребенок, то откладывать полностью одну зарплату крайне сложно.

«С другой стороны, россиянам пока не хватает навыков долгосрочного планирования семейного бюджета. Очевидно, что для любой семьи приобретение квартиры — это едва ли не главная покупка на многие годы. И структурировать семейный бюджет с учетом этих планов надо заранее», — заключил специалист.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 кв. м. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года.

