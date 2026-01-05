Оставит ключи в УК: Долина не хочет видеть Лурье при передаче квартиры

Долина не хочет видеть Лурье при передаче квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина не хочет видеть покупательницу Полину Лурье при передаче квартиры в столичных Хамовниках, сообщает StarHit .

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее покупательница пока не заехала в законное жилье, так как певица из него не выселилась. Они ожидают конца новогодних каникул.

По словам адвоката артистки Марии Пуховой, исполнительница хотела передать Лурье ключи в понедельник.

«Мы предложили той стороне сегодня подъехать за ключами, Полина отказалась и просила согласовать другую дату. Предварительно, это 9 число», — сказала юрист.

Лурье могла бы получить ключи в понедельник, но процедура предполагает личную встречу. При этом Долина не хочет видеться с нынешней хозяйкой проданной квартиры.

«Пухова сообщила, что оставят ключи и акт у управляющей. Однако квартира должна быть принята Лурье непосредственно в квартире от Долиной либо уполномоченного ею лица!» — пояснила Свириденко.

Ранее часть вещей из квартиры вывезли на двух газелях и большом микроавтобусе. Авто были забиты разными вещами: коробками, мешками, вешалками с концертными нарядами.

Лариса Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину. Ей дали на переезд пять рабочих дней.

