Опубликована инструкция по оформлению арктической ипотеки на Ямале

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа начали все чаще брать арктическую ипотеку. В 2025 году общая сумма сделок по такой форме кредита составила 1868,93 млн рублей, сообщает « Север-Пресс ».

Участница программы Людмила Броварная из Муравленка рассказала, что получила арктическую ипотеку летом. Первоначальный взнос составил 20%. Размер ежемесячного платежа за квартиру был чуть больше 26 тыс. рублей. Это ниже, чем если брать рыночную ипотеку.

В рамках арктической выдают кредит на сумму до 9 млн рублей. Можно купить или построить жилье площадью более 60 кв. м. При этом правило распространяется только на первичный рынок.

Арктическую ипотеку выдают женатым заявителям в возрасте до 36 лет. Также ее может получить одинокий родитель в возрасте не более 36 лет, у которого один ребенок и более. Еще такой кредит выдают медработникам, учителям, участникам спецоперации, сотрудникам предприятий оборонно-промышленного сектора. Кроме того, займ получают переселенцы из Украины, Луганской, Донецкой Народных Республик. Есть возможность оформить займ и у представителей других категорий.

Срок выдачи арктической ипотеки — до 20 лет. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Размер ставки составляет 2%.

