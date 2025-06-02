Операторы кол-центра БТИ Подмосковья ответили почти на 40 тыс обращений в 2025 г

Специалисты колл-центра БТИ Московской области отвечают на возникающие у граждан вопросы об услугах, предоставляемых учреждением. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В топ-5 тем вопросов, которые задают операторам кол-центра входят:

оформление права собственности на жилые дома по «дачной и гаражной» амнистии;

согласование перепланировки, изготовление технического паспорта, подача заявления через портал государственных и муниципальных услуг Московской области;

межевание: уточнение местоположения границ земельного участка, возможность объединения и раздела земельных участков;

выполнение технического заключения о переводе садового дома в жилой;

получение архивных справок.

Одно из нововведений этого года — возможность оформить предзаказ на получение услуги по телефону. Помимо приема звонков, сотрудники обрабатывают и обращения, поступающие через официальный сайт учреждения.

«Кол-центр БТИ Московской области — важный телефонный канал связи между учреждением и жителями подмосковного региона, это полноценный сервис, который экономит время граждан. За пять месяцев этого года операторы обработали 38 896 обращений, профессионально помогая решать вопросы, связанные с технической инвентаризацией, кадастровыми работами, оценкой и другие», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (498) 568-88-88 с 8:00 до 20:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.