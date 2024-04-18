Онлайн-сервис «Смежник» поможет жителям Подмосковья узнать о границах участка

В Подмосковье с наступлением весны и теплой погоды все более актуальным становится вопрос пожарной безопасности. Три года назад был разработан онлайн-сервис «Смежник» , который позволяет узнать, граничит ли земельный участок с землями лесного фонда для дальнейшего своевременного выполнения обязательных требований пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Во-первых, это поможет избежать лесных пожаров на территории Подмосковья. Во-вторых, уберечь владельцев участков от крупных штрафов. Сервис прост в использовании: для получения информации необходимо ввести только кадастровый номер земельного участка. Всего за время существования онлайн-сервиса к нему обратились 336 тыс. раз», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Все правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с землями лесного фонда, обязаны обеспечить очистку территории, примыкающей к лесу, от сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов на полосе не менее 10 м от границ леса или отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером (п. 10 Правил пожарной безопасности в лесах).

В пожароопасный сезон несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах представляет прямую угрозу для возгорания и перехода огня в государственный лесной фонд. За несоблюдение указанных требований предусмотрена административная ответственность.

Сервис был запущен на Геопортале Подмосковья подведомственным Мособлархитектуре ГБУ МО «Мособлгеотрест» совместно с комитетом лесного хозяйства Московской области.

«Пик активности пользования онлайн-сервисом среди жителей региона наблюдается весной и летом, в пожароопасный сезон. В среднем в год сервисом «Смежник» пользуются порядка 100 тыс. раз. Статистика свидетельствует о его популярности и ответственном отношении жителей Подмосковья к вопросам пожарной безопасности», — сообщил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.