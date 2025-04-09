Олег Рожнов проверил ход ремонта школы в городском округе Молодежный

Заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» посетил школу городского округа Молодежный совместно с главой Андреем Михайловым и председателем совета депутатов Сергеем Бочкаревым. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Вместе с общественностью депутат осмотрел ход работ на объекте, пообщался с представителями подрядной организации, обсудил график проведения работ.

«Есть небольшие отставания по срокам, связанные со сложностью ремонта стен, в том числе ввиду отклонения их вертикальности. В целом ремонт проводится качественно, и к началу учебного года школа должна полностью обновиться и открыть свои двери для учеников. В этой связи продолжу следить за ходом ремонта и инспектировать готовность объекта», — добавил парламентарий.

Также коллеги обсудили вопросы, связанные с дозаказом мебели в школу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.