Олег Рожнов проверил ход ремонта школы в городском округе Молодежный
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в рамках народной программы и партийного проекта «Новая школа» посетил школу городского округа Молодежный совместно с главой Андреем Михайловым и председателем совета депутатов Сергеем Бочкаревым. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
Вместе с общественностью депутат осмотрел ход работ на объекте, пообщался с представителями подрядной организации, обсудил график проведения работ.
«Есть небольшие отставания по срокам, связанные со сложностью ремонта стен, в том числе ввиду отклонения их вертикальности. В целом ремонт проводится качественно, и к началу учебного года школа должна полностью обновиться и открыть свои двери для учеников. В этой связи продолжу следить за ходом ремонта и инспектировать готовность объекта», — добавил парламентарий.
Также коллеги обсудили вопросы, связанные с дозаказом мебели в школу.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.