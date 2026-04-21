Округа Подмосковья получили 7,3 млрд руб от земли в I квартале

Муниципалитеты Подмосковья в первом квартале 2026 года получили 7,3 млрд рублей от аренды и продажи земли и имущества. Наибольшие поступления в марте обеспечили Одинцовский округ, Красногорск и Химки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Поступления от аренды и продажи земельных участков и имущества остаются одним из ключевых источников доходов местных бюджетов. За первые три месяца 2026 года при плане 31,8 млрд рублей муниципалитеты получили 7,3 млрд рублей, что составляет 23% от годового показателя. Это на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В рамках контроля поступлений в бюджеты органов местного самоуправления Московской области от аренды и продажи земли и имущества за первые три месяца 2026 года из запланированных 31,8 млрд рублей поступило 7,3 млрд рублей, что составляет 23%. Это на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно важно отметить, что от перераспределения земельных участков в бюджеты округов поступило 1,1 млрд рублей — рост на 1,4 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр подчеркнул, что значительный вклад в доходы обеспечили аукционы по предоставлению участков. В Богородском округе право аренды двух земельных участков принесло более 32 млн рублей в год. В Одинцовском округе участок площадью 3,9 тыс. кв. м под индивидуальное жилищное строительство в поселке Горки-2 передали по начальной цене — более 37,4 млн рублей.

В муниципальном округе Истра в аренду сдали три участка под питомник и ИЖС, а в Раменском округе участок площадью 1,2 га под объект дорожного сервиса принес более 9,9 млн рублей ежегодно. По словам министра, таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе органов местного самоуправления, министерства имущественных отношений и комитета по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.