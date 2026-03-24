Округа Подмосковья лидируют по регистрации недвижимости в 2026 году

В Подмосковье за январь и февраль 2026 года зарегистрировали 9 252 объекта недвижимости, из них 6 573 — частные дома общей площадью почти 1 млн кв. м. Лидерами по вовлечению объектов в налоговый оборот стали Истра, Раменский и Дмитровский округа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За первые два месяца 2026 года налоговый потенциал от зарегистрированных объектов составил 33,8 млн рублей. Большая часть оформленной недвижимости — индивидуальные жилые дома.

Среди муниципалитетов стабильно высокие показатели демонстрируют Истра, Раменский и Дмитровский округа. В Истре зарегистрировано 712 объектов, из них 486 — индивидуальные жилые дома площадью 86 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 3,2 млн рублей. В Раменском оформлено 674 объекта, включая 496 домов ИЖС площадью 74 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 2,6 млн рублей. В Дмитровском округе зарегистрировано 553 объекта, из которых 398 — ИЖС площадью 54 тыс. кв. м, налоговый потенциал — 1,7 млн рублей.

«Эти округа демонстрируют стабильно высокие показатели по регистрации недвижимости, что способствует увеличению поступлений в местные бюджеты и формированию прозрачного рынка жилья», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Вовлечению недвижимости в налоговый оборот способствует работа местных властей. Муниципалитеты выявляют незарегистрированные объекты, анализируют архивные данные и направляют запросы в налоговые органы. После подтверждения сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

Такой механизм позволяет минимизировать налоговые нарушения, повысить прозрачность сделок и защитить права собственников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.