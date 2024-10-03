Около детской площадкой в Головинском районе демонтировали заброшенную постройку

Территорию рядом с жилыми домами и детской площадкой на севере столицы освободили от обветшалого строения и привели в порядок, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ветхое одноэтажное сооружение было расположено около дома 3, корп. 1 в Солнечногорском проезде.

«Постройка площадью 55 кв.м. не эксплуатировалась и имела высокую степень износа. Учитывая, что строение было заброшено и небезопасно, принято решение о сносе бесхозного объекта. Освобожденный участок привели в порядок», - поделился Бобров.

После окончания всех процедур по демонтажу территория была очищена от строительного мусора, сейчас там проводится выравнивание и озеленение пространства.

«Сохранение архитектурной составляющей столицы – одна из задач Госинспекции по недвижимости. Заброшенные неприглядные постройки искажают внешний облик города и несут потенциальную опасность для жителей из-за своего аварийного состояния. Всего с начала года территорию САО освободили от 44 обветшалых построек», - добавил начальник ведомства.

Также в ведомстве напомнили, что с 2021 года в Москве действует проект «Доброволец ГИН», в рамках которого инициативные горожане принимают непосредственное участие в борьбе с самостроем, самозахватом городских земель, незаконной установкой шлагбаумов, а также сообщают о ветхих постройках.

Чтобы стать частью команды, можно отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.