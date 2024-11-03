Около 140 объектов образования передали профильным учреждениям Москвы за 5 лет

В столице за пять лет профильным учреждениям были переданы почти 140 объектов образования, которые возвели инвесторы и город, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«80 зданий возведены в разных районах по Адресной инвестиционной программе», — уточнил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В районе Ховрино для школы № 1474 построили учебный корпус на 500 ребят, а для школы № 648 — учебный корпус на 200 учеников и детсад на 150 малышей. В районе Щербинка для школы № 2122 возвели учебный корпус на 700 детей, в Чертанове Северном — детсад на 125 воспитанников для школы № 1158.

Кроме того, в этом году учреждения образования мегаполиса получили 15 новых зданий, которые были построены за счет Москвы.

Инвесторы еще активно развивают социнфраструктуру в новых кварталах города. Так, за пять лет возвели и передали 56 новых зданий. Напрмиер, в столичной Коммунарке появилась школа на 550 учеников и ДОУ на 200 воспитанников, которые вошли в состав школы № 338.

В мегаполисе возрастают темпы ввода соцобъектов. За три года планируется за счет города и инвесторов возвести 200 новых учреждений образования.