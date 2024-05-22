Офтальмолог из Курганской области купила жилье в Подмосковье по соципотеке

Врач-офтальмолог Сайрамби Юсупова переехала работать в Подмосковье из Курганской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас у ее семьи собственная трехкомнатная квартира в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Она работает в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Свою специальность офтальмолога она считает особенно востребованной.

«Сейчас появилось много патологий. Глазами страдают и молодежь, и пожилые. В наш век компьютеров идет тяжелая нагрузка на зрение», — говорит она.

У Юсуповой большая семья — она с супругом и 4 детей. Еще живя в своем родном городе, она узнала о «Социальной ипотеке». По словам Сайрамби, она переехала специально, чтобы участвовать в программе.

«Мы уже живем в собственной трехкомнатной квартире. Выбрали на вторичном рынке сразу с ремонтом. Это очень удобно, мы сразу заехали. У нас отдельная детская комната, наша спальня и просторный зал, в котором мы собираемся все вместе», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.