Оформить перепланировку можно будет на «Госуслугах»

Законопроект, который мог бы разрешить собственникам оформлять перепланировку квартир через «Госуслуги», внесен в Госдуму. В документе прописано, что собственник сможет подать заявление о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке через «Госуслуги», а в случае отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины решения. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Также предлагается создать реестр решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме, где будут собраны все ответы органа согласования. Порядок ведения такого реестра установит правительство.

Сейчас согласовать перепланировку квартиры можно двумя способами — обратившись непосредственно в уполномоченный орган, а также через МФЦ.

Согласие банка на ремонт не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ «Об ипотеке», статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка.

Улучшать имущество можно, но ухудшать его или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено ФЗ «Об ипотеке», статья 29, касается перепланировки и переустройства. Банк считает это обоснованным риском. Если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной и теперь у вас «двушка» вместо «трешки».

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев,в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе - разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.