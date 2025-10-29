Офисный бум в Москве: количество предложений за год увеличилось вдвое

В Москве в 2025 году наблюдается рекордный рост объема офисных помещений — до 506 тыс. кв. м, что вдвое выше прошлогоднего показателя, сообщили РИАМО аналитики компании PIONEER.

«Качественная офисная недвижимость сохраняет высокий спрос как у инвесторов, так и у конечных пользователей. До конца года предложение пополнится новыми для рынка форматами. Например, в нашем бизнес-центре мы реализовываем офисные таунхаусы с отдельным входом площадью от 150 до 1,5 тыс. кв. м и высотой потолков 7,6 м. Ранее подобные решения на столичном рынке коммерческой недвижимости не предлагались», — отметила директор по ценообразованию и аналитике компании PIONEER Евгения Виниченко.

Основной рост предложения пришелся на офисы небольшого и среднего размера. Количество помещений площадью от 100 до 500 кв. м увеличилось с 444 до 752, а в категории 50–1000 кв. м — почти на 60%, до 585 лотов. Офисы площадью от 1000 до 3000 кв. м стали встречаться вдвое чаще — 85 против 40 годом ранее. Крупных объектов по-прежнему немного — на рынке всего пять таких предложений.

Средняя цена квадратного метра за год выросла на 12%, достигнув 467 тыс. руб. Минимальная цена составляет 197 тыс. руб. за кв. м, а максимальная — 1,3 млн руб., что почти вдвое выше прошлогоднего значения.

Больше всего офисов сейчас предлагается в Северном округе Москвы. На втором месте — Юго-Запад, далее следует Юго-Восток. Если смотреть по общей площади, то вторую позицию занимает Западный округ, где выставлены более крупные помещения.

При этом темпы ввода новых офисов снизились: за 9 месяцев 2025 г на рынок вышло 207 тыс. кв. м — в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.