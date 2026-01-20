Одобрено еще три проекта комплексного развития территорий в Москве

В Москве утверждены три новых проекта комплексного развития территорий в районах Сокол, Солнцево и Рязанский, которые позволят построить около 209 тысяч квадратных метров современного жилья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Проекты охватывают три ключевых направления обновления городской среды. В районе Сокол на улице Зорге будет возведено 43,29 тыс. кв. метров недвижимости. Особенностью проекта станет сохранение объекта культурного наследия — Сторожевого дома станции «Серебряный бор» начала XX века, который интегрируют в новую застройку. В Солнцеве на улице Матросова планируется самый масштабный из новых проектов — 141,4 тыс. кв. метров жилья. В Рязанском районе на Окской улице появится 24,25 тыс. кв. метров современного жилого комплекса. Квартиры в новых домах бесплатно получат около 4,5 тысячи москвичей, проживающих в сносимых пятиэтажках.

«Эти проекты — часть системной работы по трансформации городских пространств, — отметил Собянин.

Программа реновации жилья, стартовавшая в 2017 году, предусматривает переселение около миллиона москвичей из сносимых пятиэтажек в новые квартиры с готовой отделкой. Параллельно в городе реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), которая преобразует бывшие промзоны и неэффективно используемые участки. На сегодня уже одобрено и реализуется 160 проектов КРТ общей площадью около 1,6 тысячи гектаров. В результате Москва получит более 31 миллиона квадратных метров новой недвижимости различного назначения и свыше 350 тысяч новых рабочих мест.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.