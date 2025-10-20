Одинцовский округ стал лидером по ликвидации незаконных торговых объектов

В Московской области продолжается снос незаконных нестационарных торговых объектов. Губернатор Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов сообщил, что к 2028 году в Подмосковье ликвидируют не менее 10 тысяч таких НТО. Одинцовский округ — лидер в этом направлении: на заседании муниципального Совета депутатов проинформировали, что в 2025 году на территории муниципалитета демонтировали 157 палаток — это 107% от запланированного количества (146 НТО). До конца года планируется убрать еще 21 объект, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С июня этого года Администрация округа получила полномочия составлять административные материалы против нарушителей, осуществляющих торговлю вне установленных мест. Зафиксированы 42 случая нарушения закона, в результате чего были применены штрафы и меры административного воздействия.

Добавим, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов на частных земельных участках. Согласно предложенным изменениям, с 1 марта 2026 года владельцы киосков, павильонов и прочих объектов торговой инфраструктуры должны будут пройти процедуру включения в муниципальную схему размещения. Решение о согласовании будет приниматься органами местного самоуправления на основании соответствующего заявления предпринимателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.