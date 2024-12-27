Один из корпусов в клубном ЖК «М_5» в Красногорске ввели в эксплуатацию

В клубном ЖК «М_5» городского округа Красногорск введен в эксплуатацию один из корпусов. Выдано разрешение на эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание высотой 25 этажей общей площадью 11 тыс. кв. метров включает 135 квартир с эргономичными планировками и видами на Москву-реку.

Клубный жилой комплекс «M_5» — это два 25-этажных корпуса, в них доступна 391 квартира со свободной планировкой площадью до 101 кв. метров. Для жителей запроектировано 248 парковочных мест в подземном гараже и нежилые кладовые помещения для хранения спортинвентаря и другого имущества.

Комплекс расположен в тихом уютном месте — вокруг много достопримечательностей и парковых зон. Недалеко от ЖК находятся океанариум «Крокус-Сити», музей техники Вадима Задорожного, Николо-Боголюбская церковь в Павшино, а также Красногорский лесопарк и Лохин остров для прогулок на свежем воздухе. Рядом с ЖК расположены скоростная ветка МЦД и несколько остановок маршрутов общественного транспорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.