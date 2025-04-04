Очередную торговую палатку демонтировали в Балашихе

Работы по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, которые размещены с нарушением требований действующего законодательства, продолжаются в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, был проведен демонтаж киоска по продаже хлебобулочных изделий в микрорайоне Железнодорожный вблизи дома №5 на улице Некрасова.

В марте 2019 года по результатам аукциона, проведенного администрацией округа, был заключен договор на право размещения киоска по продаже хлебобулочных изделий. Однако сотрудники потребительского рынка и услуг администрации округа выявили существенное нарушение условий договора: вместо хлеба начали продавать табачную и никотинсодержащую продукцию.

В связи с этим предпринимателю было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Данное решение не оспаривалось. В установленные сроки бизнесмен осуществил демонтаж в добровольном порядке за счёт собственных средств.

Основные требования, предъявляемые к размещению НТО и их внешнему виду, изложены в Правилах благоустройства территории городского округа Балашиха.

Всего в этом году администрация планирует демонтировать более 100 нестационарных торговых объектов, в том числе расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.