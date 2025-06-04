Очередную незаконную точку общепита демонтировали в Люберцах

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ведем планомерную работу по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов. С начала года снесли 68 несанкционированных НТО. Накануне техника работала по адресу: 1-я Вольская улица, 35с5. Специалисты демонтировали точку общественного питания — за многочисленные нарушения, которые были выявлены в ходе регулярного мониторинга территории», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

За последние два года в городском округе Люберцы ликвидировано более 270 незаконных торговых точек. В 2025 году планируется демонтировать еще свыше 100 НТО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.