Общая готовность домов II очереди ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» достигла 70%

Компания ведет основные работы на стройплощадках шестой и седьмой башен ЖК, их готовность составляет 45%. Восьмая и девятая башни самого яркого жилого комплекса Красногорска от ГК «Садовое кольцо» практически завершены. На квартиры с отделкой whitebox в почти готовом 8-м корпусе действует скидка 15%.

Компания ведет основные работы на стройплощадках шестой и седьмой башен ЖК, их готовность составляет 45%. Восьмая и девятая башни самого яркого жилого комплекса Красногорска от ГК «Садовое кольцо» практически завершены. На квартиры с отделкой whitebox в почти готовом 8-м корпусе действует скидка 15%.

Жилой комплекс из девяти разноцветных высоток на Почтовой улице, в двух минутах от МЦД, выступает архитектурной доминантой района. Жители первой очереди строительства уже смогли по достоинству оценить удобство локации и богатство природного и инфраструктурного окружения квартала.

Суммарная поэтажная площадь второй очереди строительства составляет 104 тыс. кв. м, в числе которых 61 тыс. кв. м квартир, а также паркинг на 571 машино-место.

Сейчас на строительной площадке выполняются работы по благоустройству территории: рабочие укладывают плитку и дорожное покрытие, монтируют детские игровые площадки.

Общее дворовое пространство комплекса реализовано в формате стилобата. Охраняемый паркинг скрыт под землей, спуститься к автомобильной стоянке можно на лифте. Внутренняя территория полностью свободна от машин. Такое современное и экологичное решение обеспечивает безопасность, тишину и приватность жителям квартала.

Детские площадки оборудуются с учетом разных возрастных категорий. У юных жителей комплекса будет богатый выбор игровых возможностей: от веревочных городков до батутов. Кроме того, внутри квартала уже возведен и сдан в эксплуатацию образовательный комплекс с детским садом на 260 воспитанников и начальной школой для 160 учеников.

Для взрослых жителей комплекса обустраиваются спортивные площадки и беседки, а по периметру двора будет проложена велодорожка. Уже сданная первая очередь комплекса включает обширную зону ретейла. Внутри квартала находится трехэтажный торговый центр «Тетрис Молл» с фуд-кортом и многочисленными магазинами, которые полностью закрывают вопрос ежедневных покупок.

Одновременно с приведением в порядок дворов в домах второй очереди завершается отделка входных групп и холлов на этажах, а также проводится пусконаладка инженерных систем. Во всех корпусах выполняется дизайнерская отделка лобби с высокими потолками.

Завершить строительство и полностью ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2026 году.