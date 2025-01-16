Образовательный комплекс в Дзержинском откроется в начале нового учебного года

На улице Угрешская в подмосковном Дзержинском продолжаются работы по завершению строительства воспитательно-образовательного комплекса № 7. Работы ведутся в рамках госпрограммы, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке 67 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся фасадные и кровельные работы. В здании строители продолжают устройство перегородок, монтаж системы отопления и водоснабжения, черновые отделочные работы. На прилегающей территории ведется устройство подпорной стены», — уточняется в сообщении.

Общая площадь 4-этажного здания — 18 226,8 кв. метров.

Блок школы рассчитан на 1 100 мест. В нем разместятся учебные классы, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения.

В блоке детского сада на 100 мест разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медицинский блок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в воспитательно-образовательном комплексе будут оборудованы помещения для кружковой работы и занятий творчеством. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары.

Открытие образовательного комплекса намечено на 1 сентября 2025 года.

Строительство началось в 2013 году, но приостанавливалось из-за недобросовестного застройщика. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершение строительства комплекса было включено в государственную программу и профинансировано за счет бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.