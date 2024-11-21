Обойтись без катастрофы: дизайнер рассказала о важных нюансах во время ремонта

Владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская заявила, чтобы ремонт не обернулся катастрофой, нужно обязательно все нюансы продумывать заранее.

«Одна из самых распространенных ошибок во время ремонта − неэффективная планировка пространства. Это может проявляться в недостаточном количестве проходов, перегруженности мебелью или неправильном расположении функциональных зон», — сказала дизайнер в эфире радио Sputnik.

По ее словам, этап планировки обязательно должен включать в себя распределение мебели, определение пропорций, масштаба и функциональности для создания сбалансированного пространства.

Но главное в дизайне — это в первую очередь удобство хозяина квартиры. Поэтому в процессе нельзя забывать о практических аспектах: хранении и доступности, то есть о шкафах, комодах, гардеробных и кладовках, заключила специалист.