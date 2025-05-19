Обновленная школа № 2 в Серпухове откроется 1 сентября

В городском округе Серпухов на улице Луначарского продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 2. Подрядчик завершил демонтажные работы, ведет фасадные и кровельные. Все работы на объекте идут согласно графику. Стройготовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На сегодняшний день строители завершили демонтажные работы, продолжаются работы по внутренней отделке, а также ремонт фасада и кровли, параллельно ведутся электротехнические работы и монтаж инженерных систем, замена окон, продолжаются работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

В здании заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону.

Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.